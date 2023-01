Aseguró que el dolor era tan fuerte que en su desesperación suplicó que la llevaran a un hospital, donde luego de unos días entró en coma.

“Me llevaron a una clínica, no me importó el precio, lo que quería era que me arreglaran. Me hicieron exámenes y me dijeron que tenía una trombosis y a los tres días entré en coma”, recordó.