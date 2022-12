Hasta el momento Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz no ha confirmado o desmentido la información y podrían no hacerlo, pues no suelen ventilar su vida privada frente a los medios de comunicación o sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que trascienden rumores sobre su supuesta ruptura, pues en enero de 2022 la oriunda de San Luis Potosí publicó un mensaje de año nuevo que fue interpretado como una reflexión de ruptura por varios internautas debido a que dejó entrever una desilusión que se habría llevado por parte de un ser querido.

“Dios no quiere que te vayas de esta vida sin haberla vivido realmente, sin haber sido realmente tú. Algunas personas se fueron, no todas las personas son amigos y muchas veces esperamos más de lo que algunas veces recibimos. Pero eso sí tengan lo por seguro que quienes se quedaron contigo son reales”, escribió la también influencer.

Si bien Tania no especificó si estaba hablando de alguien en especial, algunos usuarios de redes sociales señalaron que entre las “personas se fueron” podría estar el priista. Pero eso no fue todo, pues minutos después publicó un segundo mensaje donde aseguró estar lista para lo que el futuro le depare y con la mejor actitud para recibirlo.

Fuente Agencia