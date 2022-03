Estados Unidos.-“Consumo de narcóticos”, fue la conclusión a la que la policía de Colorado llegó después de haber encontrado al interior de un departamento en North Range Crossings Apartaments en East 104th Avenue a cuatro personas sin vida, donde un bebé de cuatro meses fue rescatado con vida.

La policía de Commerce City indicó que encontró los cuerpos de tres mujeres y dos hombres al interior de la casa el domingo por la tarde después de que recibieron una llamada anónima sobre la presencia de unas personas inconscientes.

Clint Nichols indicó que la sexta persona se trataba de una mujer adulta (de la que hasta el momento se desconoce su nombre y edad) y un bebé de cuatro meses que fueron encontrados en estados crítico.

Los investigadores creen que las drogas jugaron un papel fundamental en la muerte de los adultos ya que en el lugar detectaron una sustancia que “podría describirse como narcóticos ilícitos”.

“Si van a ser drogas ilícitas, eran muy malas, muy malas. Si eran drogas, nadie podía llegar a un teléfono y llamar al 911 por una emergencia médica”, señaló Clint Nichols.

Una investigación preliminar arrojó que los cinco adultos consumieron una droga que podía haber sido mezclada con fentanilo y los condujo a la muerte.

Nichols también señaló que al interior del apartamento no se encontraron rastros de gases peligrosos y que ninguno de los fallecidos parecía haber muerto violentamente.

“Sucedió bastante rápido, especulación de mi parte”, indicó Clint Nichols sobre los fallecidos, quienes hasta el momento no han sido identificados.

Un testigo, que vive al lado del apartamento donde fueron hallados los cuerpos y que fue identificado por las autoridades como Ian Scott, señaló que escuchó que se celebraba una fiesta y más tarde logró identificar que una mujer estaba gritando.

Asimismo, dio a conocer que cuando salió de su apartamento para ver qué pasaba miró a una mujer sosteniendo a un bebé, gritando por teléfono que había dado un medicamento para prevenir la sobredosis de un hombre.

“Espero que los padres no estuvieran al interior, pero he estado haciendo esto lo suficiente y estoy seguro de sugerir que los padres estaban dentro. Para el bebé será un largo tiempo sin sus padres”, dijo Clint Nichols.

