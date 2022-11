Estados Unidos.-Juan Rivera compartió un video en su cuenta de Instagram en el que menciona que alguien cercano a él filtró información personal. Además, comentó que una persona ingresó a una de sus cuentas bancarias.

El hermano de Jenni Rivera comentó que los presuntos culpables comenzaron a realizar movimientos bancarios utilizando su nombre y el de su esposa.

El cantante mencionó que cuando acudió a realizar el reporte policiaco, se le dijo que era sumamente raro que, justo en el mismo tiempo, le ocurriera dicha situación a él, su esposa y su hija, por lo que la información provenía de una misma fuente.

“Quiere decir que la misma persona vendió o compartió la misma información”, puntualizó.

El famoso comentó que tiene una ligera sospecha sobre la persona que puede estar involucrada en la filtración de su información.

“Ojalá y no conozca a la persona que fue, pero creo que sí (…) me dicen que no es difícil encontrar quien fue”, dijo.

Rivera señaló que la situación le molestaba en gran medida, pues argumentó que los presuntos culpables sólo buscaban quitarle su paz.

“No creo que ocupen dinero, lo que quieren quitar es paz”, declaró.

De inmediato, los internautas se hicieron presentes en el post de Juan Rivera.

“Karma is so real! Recuerda todo lo que le robaste a tus sobrinos y hermana. Ahora no andes llorando cuando tú, Abel y Rosie robaron más. Cuidado con tu hermana y cuñado”, “Solo quiere ser el centro de atención. ¿Por qué hacer pública su información personal? Creo que Instagram y Facebook estaban mejor hace 2 meses. Mucho drama en su vida”, “Oh, detente, por favor, ahora estás tratando de decir que te quitaron dinero, pero ¿puedes dejar de moverte y chuparte los labios? Es molesto”, son algunos de los mensajes que pueden encontrarse en el video del famoso.

