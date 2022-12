México. – Buen día para ser amante de las películas de terror, ya que este miércoles se estrenó el primer teaser tráiler de Scream 6.

Con poco más de un minuto de duración, el avance confirma que el terrible Ghostface no se limitará a atormentar a la población de Woodsboro, sino que ahora irá a las “grandes ligas”, es decir, a la ciudad de Nueva York.

El tráiler recién lanzado deja ver algunos segundos de la película que se centran en el metro de la Gran Manzana, justo en lo que parece ser Noche de Brujas, ya que podemos ver a múltiples jóvenes caracterizados de monstruos, payasos y demás personajes, incluyendo Ghostface.

La nueva entrega de la saga creada por Wes Craven y Kevin Williamson contará con la participación de actores como Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) y Jenna Ortega (Tara), que participaron en la última entrega.

También tendremos de vuelta a Hayden Panettiere, quien volverá a interpretar a Kirby de Scream 4.

Scream 6, “20 veces más terrorífica”

La sexta película de Scream, dicho por la propia actriz Melissa Barrera, es 20 veces más terrorífica que la anterior, sobre todo porque los neoyorquinos no ayudarán a aquellos que caigan en las garras de Ghostface.

«Es como veinte veces más terrorífico. Ya que ves como en una ciudad como Nueva York todos van a lo suyo y aunque grite pidiendo ayuda, nadie acude en tu auxilio. Ya sabes, todo el mundo piensa ‘No voy a acercarme a eso’. Entonces es algo mortificante porque Ghostface te persigue, pero a su vez ves el comportamiento y cómo reacciona ante una situación como esta. De todos modos, creo que probablemente ya he hablado demasiado», declaró la regiomontana meses atrás.

In a city of millions, no one hears you scream. Watch the official Teaser Trailer for #Scream6 – Only in theatres March 10, 2023. pic.twitter.com/lH2OqPqqmx

— Scream (@ScreamMovies) December 14, 2022