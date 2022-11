México.- A través de redes sociales, una usuaria de TikTok compartió una serie de videos donde se encuentra en primera fila del concierto de Christian Nodal en Tlaxcala.

El pasado fin de semana la estrella del regional mexicano se presentó en el Palenque de Tlaxcala para deleitar a decenas de fanáticos con su voz, aunque la controversia fue parte de la presentación.

ADVERTISEMENT

Varios internautas señalaron que ‘se le fueron los ojos’ cuando se acercó a una joven del público que captó el instante exacto en el que Nodal se distrae por un momento en un intento por ver su escote.

“Hermana, ese escote”, fue el mensaje con el que la usuaria identificada como Gaby Roma compartió el clip a través de la plataforma de TikTok, en donde no tardó en hacerse viral rápidamente.

La joven compartió más videos en los que se puede ver al cantante habría quedado cautivado con su belleza, ya que se acerca a ella en más de una ocasión y por momentos le regala algunas sonrisas mientras no deja de cantar.

Sin duda los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas llenaron de halagos a la joven, otros dejaron fuertes críticas para el intérprete de ‘Yo no somos ni seremos’, ya que lo tacharon de ‘ojo alegre’.

“Lo bueno que tú no te agüitas como otros cuando ven lo bonita que eres”, “Cazzu viendo esto”, “¿Estaba cantando Nodal? No lo vi”, “También hubiese preferido perder mi mirada en ti que en el concierto”, “Imposible no mirar”, “Espera, espera, cómo

estaba Nodal, no lo vi”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación original.

Con información de Tvnotas