«Cuando empezó ‘Rebelde’, yo empecé muchos problemas de ansiedad porque obviamente mi sexualidad me generaba mucha ansiedad… porque… ahí todavía no había salido el pedo de la noticia… no había salido (del clóset), pero yo ya me había casado antes de que empezara la novela», recuerda.

Aseguró que no esperaba que Rebelde se convirtiera en el gran fenómeno que fue, por lo que en ese momento comenzó a tener ataques de ansiedad fuertes. Le dieron medicamentos, pero no tenía el seguimiento de un médico pues querían que continuara en el proyecto.

Añadió que el hecho de no poder externar su sexualidad abiertamente lo llevaron a seguir ingiriendo medicamentos y comenzó a fumar marihuana y a experimentar otras drogas.

«De pronto ya la mariguana no era suficiente y entonces era mezclarlo con alcohol, empiezas a ir a fiestas y te empiezan a ofrecer cocaína, tacha… ponle el nombre que quieras», recuerda, diciendo que lo usó para «probar», «sentir» y «escapar”. Yo no quería estar, no te voy a mentir, yo lo único que quería era no estar, era… era no estar, era poder escaparme. Hubo muchos momentos que yo no disfruté, por la ansiedad, de qué va a pasar cuando la gente se diera cuenta de quién era; si la gente me iba a amar o me iba a odiar», agrega.

Con información de Telediario