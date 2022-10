México.- El actor y cantante Enrique Guzmán, ofreció una conferencia en Monterrey con relación a su concierto. Ahí, reaccionó a la polémica en la que se encuentra Verónica Castro tras supuestamente entablar una conversación inapropiada con menores de edad.

“Su vida privada no la conozco. Entonces, eventos de su vida privada son los que salieron a flote en este momento, pero yo nunca la traté. No convivimos. No somos amigos íntimos”, comentó.