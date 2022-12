México.– El pasado miércoles 7 de diciembre Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en el programa de televisión “Sale el Sol” que un juez determinó que existía elementos suficientes para vincular a proceso a Alfredo Adame por ofender a la mamá de Infante a principios de este 2022.

Tras lo ocurrido, el polémico conductor no se quedó callado y reaccionó a las declaraciones de Gustavo, dejando en claro que la demanda no le preocupa y que no habría consecuencias legales en su contra, y que lo que podría ocurrir es que pague una multa y tomar cursos.