Estados Unidos.-Aunque Jada Pinkett Smith no está «enojada» con Will Smith después de la bofetada que le dio al comediante Chris Rock en la gala de los Oscar, luego de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada. La también actriz señala que «desearía que Will no» hubiese golpeado a Rock.

De acuerdo a un reporte de la revista US Weekly, una fuente cercana dijo que:

«Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe. Están de acuerdo en él reaccionó de manera exagerada».

Además, Jada tampoco quería estar en medio de la controversia, puesto que «ella no es una de esas mujeres que necesitan protección. Ella no es una florecita».

Cabe recordar que Will Smith ya se disculpó públicamente con el comediante, además de que renunció a la Academia de Hollywood, esta ya aceptó la renuncia y este viernes tendrán una reunión en donde revisarán cuál será su castigo por violar las Normas de Conducto.

