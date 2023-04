México.-Un video en redes sociales del rapero Alemán ha causado polémica entre los católicos de México debido a que se ve mientras graba un video musical en una iglesia de Hermosillo, específicamente en el Santuario Guadalupano, además de repartir marihuana simulando el reparto de la hostia consagrada por el padre.

ADVERTISEMENT

Por tal motivo, la Arquidiócesis de Hermosillo y el rapero salieron a pedir disculpas a la comunidad de creyentes en México y a explicar que era lo que había ocurrido en aquel video que circulaba por las redes debido a que muchas cosas se salen de contexto en las plataformas de internet.

ADVERTISEMENT

Arquidiócesis pide disculpas

De la mano del padre Luis Armando, la arquidiócesis de Hermosillo compartió un video en redes sociales aclarando que ellos le dieron permiso al rapero de grabar, todo ello con algunas restricciones que por un momento fueron olvidadas por el rapero, sin embargo, el padre estuvo atento y les pidió que siguieran sus peticiones.

«Siempre algo en redes sociales se saca de contexto. Si bien, lo que está circulando es cuando Alemán está en el altar grabando, fue en ese momento en el que les recordé que si les permití grabar en nuestro santuario pero que no podían subirse al altar. Inmediatamente se bajaron del altar y continuaron la grabación», explicó en una grabación el padre Luis Armando.

En el video, explica que muchas personas están sacando de contexto el video debido a una serie de aspectos que desconocen, como por ejemplo que la túnica que portaba el rapero no se las prestó la iglesia, y que mucho menos «el santísimo» estaba en el altar cuando el rapero grabó.

«Dicen que estaba ahí el santísimo, no es cierto, el santísimo estaba en una capilla reservado. Tercero, que le prestamos vestiduras litúrgicas, no. Cuando se va a grabar un video musical traen producción y la producción trae vestuario, aquí no les prestamos absolutamente nada. Después, que si por qué se permite que se grabe dentro de la iglesia, pues todas las películas, las novelas o las series graban dentro de una iglesia… Alemán mismo me explicó de que trataba la canción… nadie somos para juzgar la vida de nadie», dijo el padre.

Alemán graba video pidiendo disculpas

Además, Alemán también salió a explicar que su canción era muy positiva y diferente a todo lo que anteriormente había grabado. También mandó mensajes de disculpa a las personas que se ofendieron por su presencia en la iglesia.

«Todo fue con mucho respeto y amor, De igual manera quiero pedirle una disculpa al padre Luis Armando que fue quien nos tiró el paro de grabar este video porque es una canción súper positiva con un mensaje bien chilo que yo se que les va a gustar… también para toda la comunidad del Santuario Guadalupano con mucho respeto una disculpa», dijo el rapero.

Con Información de Comunicado