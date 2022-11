Antes de que Bárbara Estrada señalara a Chuponcito, su ex pareja, por diversas manifestaciones de violencia, Carla Oaxaca, ya había denunciado, posteriormente otras mujeres que habrían sido vulneradas por el comediante también alzaron la voz.

Ella reveló que en una ocasión el payaso intentó besarla sin su consentimiento, además señaló que hubo tocamientos indebidos de parte del comediante y frases como “tú tienes la culpa por estar tan bonita”.

Este tipo de actitudes ocurrieron entre el año 2017 y el 2020; ante las declaraciones, Chuponcito respondió y negó categóricamente las acusaciones en su contra. Fue en junio de 2021 cuando Alberto Flores incluso publicó un video donde se dijo inocente y aseguró que las personas no lo conocían realmente.

“Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo, su cariño y también a los que tristemente juzgan sin saber, juzgan sin conocer aquí, pero pues son pocos y pues no pasa nada (…) no importa por qué insultar cuando no me conocen o no conocen a Alberto Flores”, mencionó.

Posteriormente, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la ex asistente del comediante explicó que todo se trató de una extorsión, pues ante la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, la despidió usando el argumento de que no tenía fondos para seguir pagando su sueldo.

Por su parte, en junio de 2021, Lezlye Ivonne Luévano acudió al programa Hoy junto con Bárbara Estrada y Carla Oaxaca, ex asistente del comediante, quien también acusó a Chuponcito de presunta violencia.

La bailarina declaró que denunció al comediante debido a que la acosó por alrededor de siete años, tiempo en el que condicionó su trabajo.

Fue en junio de 2021 cuando la ex pareja del comediante denunció a Chuponcito, pues la habría obligado a enviarle fotos sin ropa y, además, supuestamente la amenazó con volver públicas dichas imágenes públicas al terminar la relación, este comportamiento podría calificarse como extorsión.

