México.-Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los principales referentes del internet, ya que por su humor ácido e introvertido miles de personas lo siguen y están pendientes de sus redes sociales.

No obstante, pese a que hay personas que no comulgan con su manera de ser, el influencer y también conductor jamás había sido agredido, ya que la mayoría es consciente de que las cosas que dice son a manera de broma, hasta que se topó con un famoso luchador, quien de manera inesperada, lo agredió.

¿Por qué Chessman agredió a Adrián Marcelo?

Un video está sacudiendo las redes sociales, ya que se puede ver a Adrián Marcelo grabando un segmento de Radar en el festival World is a Vampire en la Ciudad de México, donde está entrevistando al luchador Chessman, quien reaccionó de la peor manera, ya que dio un certero golpe en el cuello al conductor.

Las imágenes han causado indignación en las redes sociales, ya que el golpe es tan fuerte que provocó que Adrián se pusiera en cuclillas, con un notable semblante de dolor, porque no se esperaba la agresión brutal del luchador profesional. Tras el golpe, se armó un conato de bronca, en el que seguridad del evento y más luchadores tuvieron que intervenir para que el problema no se hiciera más grande.

Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van.

— adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023