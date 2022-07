“El hombre no podría haber sido más amable” Keanu Reeves responde preguntas de un niño en aeropuerto; momento se hace viral

EE.UU.- Keanu Reeves es un actor de talla internacional muy conocido por su humildad y su compromiso con las causas sociales, basta recordar cuando donó el 70 por ciento de su sueldo en Matrix a la lucha contra la leucemia o la ocasión que lo captaron ayudando al equipo de filmación de John Wick 4. Ahora el famoso volvió a protagonizar un momento emotivo en un aeropuerto de Nueva York: aceptó responder el breve cuestionario de un pequeño fan. Esto lo dio a conocer el productor de televisión Andrew Kimmel a través de un hilo en su cuenta de Twitter; destaca que la publicación ya acumula más de 300 mil Me gusta. Primero, Kimmel relató que Keanu “estaba en mi vuelo de Londres a Nueva York”. Entonces, en la zona para recoger el equipaje, “un niño le pidió un autógrafo y luego comenzó a hacer una serie de preguntas. Keanu respondió felizmente a cada uno de ellos”.

Luego, el productor compartió la charla que tuvo lugar entre el infante y el actor: Niño: “¿Por qué estabas en Londres?” Keanu: “Filmando un documental”. N: “Vi en internet que estabas en el Grand Prix”. K: “Sí, el Gran Premio. ¡Autos de carreras!”. N: “¿Conduces?”. K: “No F1, pero me gusta andar en moto”. N: “¿Vives en Nueva York?”. K: “Vivo en Los Ángeles”. N: “¿Cuánto tiempo vas a estar en Nueva York?”. K: “Cuatro días… No, cinco. ¡Cinco días!”. N: “¿Por qué estás en Nueva York?”. K: “Voy a ver un espectáculo de Broadway”. N: “¿Qué espectáculo?”. K: “¡El búfalo americano!”. N: “¿Dónde te estás quedando en Nueva York?”. K: “En el centro de la ciudad”. Tras estos cuestionamientos, Keanu comenzó a interrogar al pequeño: “¿Por qué estabas en Europa? ¿A qué galerías fuiste en París? ¿Cuál fue tu favorita?”. “El hombre no podría haber sido más amable, especialmente después de un vuelo internacional. Pensé en compartir esto porque pequeños momentos como este pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas. ¡Necesitamos más Keanus!”, señaló Kimmel. Por último, el productor compartió la foto que se tomó al lado del actor: “Y sí, me volví un poco loco y le pedí una foto. Quiero decir… tenía que hacerlo”.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022

And yes, I geeked out a little and asked for a photo. I mean… had to. Have a happy 4th everyone! pic.twitter.com/JVR5VTPQHz — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022

Con información de Milenio