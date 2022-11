«Tengo que aprovechar todas las oportunidades que se me están dando, sí en parte, también lo joven, tengo 22 años, entonces aún me queda un poquito de carrera por hacer y es el mero comienzo, por eso me gusta acostumbrarme a las cosas rápido porque es lo que siempre había anhelado». Comentó que se siente dichoso de alcanzar sus metas a una edad tan temprana y aseguró que nunca pensó que su fama subiría tan rápido como la espuma. Además dijo que siempre aceptara cualquier oportunidad laboral que le hagan.

«Desde chiquito lo había soñado y quería dedicarme a mis sueños y lograrlos a futuro, pero nunca pensé que se me fueran a dar tan rápido, entonces a penas se me dio la oportunidad de cumplirlos, tuve que agarrarme de ahí y empezar a trabajar, trabajar».

Kunno (Instagram). Puntualizó en que continuará con sus proyectos y agradeció a las personas que lo han apoyado: «Es lo único que he hecho: dedicarme a mi trabajo, a mi gente, a mis sobrinos, que me han apoyado día y noche, siempre en todo momento y pues nada a ser muy feliz».

Con Información de Comunicado