No obstante, la vedette cubana se negó a dar detalles de la sanción que recibirá su ex pareja y se limitó a decir que lo que él había hecho era muy grave para su religión: “Una prohibición es grave en nuestra religión. No sé el castigo de Juan, lo que decida Ifá”.

Escucha las declaraciones de la cubana a partir del minuto 11:30.

Niurka Marcos se encuentra soltera. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la vedette acaba de finalizar su romance con Juan Vidal, quien se une al largo, polémico y mediático historial amoroso que ella ha venido forjando desde su llegada a México.

Con información de La verdad noticias