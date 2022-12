Estados Unidos.- El cantante Bad Bunny confirmó a Billboard que el 2023 será un año de descanso para él.

“Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón, le has dado duro», refirió.

La gira World’s Hottest Tour de Bad Bunny terminará este sábado 10 de diciembre en el estadio Azteca .

Al cuestionarle al Conejo Malo sobre que tan grande quería llegar a convertirse, refirió que él solo buscaba llegar.

«La primera vez que canté delante de 50, 60, 90 personas, ya yo me sentía grande. Entonces yo estos estadios me los disfruto de la misma manera que disfruté haber cantado en Mayagüez, allí con 100 personas, y en Vega Baja con 70 personas. Si me hubiera tocado con 100 personas cantando todos los fines de semana, con eso hubiera estado feliz. Real», mencionó.

El fin de semana pasado, el cantante ofreció dos conciertos en Monterrey.

Los más de 50 mil fanáticos presentes, salieron felices y satisfechos del espectáculo que realizó el «Conejo Malo», superando todas sus expectativas con la gran producción que trajo la consagrada estrella de la música; pantallas gigantes, luces, inflables voladores y pirotecnia.

El artista deleitó al público con los éxitos; «Me porto bonito», «Un ratito», «Efecto», «Tarot», «La Corriente», «Neverita», «Ni bien ni mal» y «Yo perreo sola».

Como invitado sorpresa en su segunda fecha en Monterrey, el Conejo subió al escenario al cantante puertorriqueño «Mora».

Uno de los momentos más emocionantes para sus fans fue cuando apareció un inflable de tiburón volando por encima del público; además se ilumió el cielo con fuegos artificiales y posterior sonó la canción «Dákiti».

🐰 Bad Bunny alza corazones 🫶 y agradece a Monterrey por el cariño durante "Ojitos Lindos" en el Estadio BBVA. 📹: ABC Noticias pic.twitter.com/QHm979L4Q9 — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) December 5, 2022

