México.– El cantante de norteño banda Edwin Luna al fin respondió a las acusaciones de su ex esposa Alma Cero, quien aseguró a principios de diciembre que fue violentada por el intérprete cuando mantuvieron una relación sentimental hace cuatro años. Alma relató que entonces el cantante la amenazó con dispararse con una pistola cuando le pidió que disolvieran su matrimonio y contó que, tras contarle el caso, una doctora calificó al cantante como “psicópata”.

El intérprete de regional mexicano fue cuestionado al respecto en el programa Venga la alegría, donde señaló que prefiere no mantenerse “estancado en el pasado” y pensar más en el presente.

“Yo creo que de manera personal ya pasaron 4 años, entonces el seguir enfocado en el pasado, lo que ya fue, que no lo puedo cambiar, todo lo que haya sido nuestra relación en general o estar pensando en qué voy a decir o en el futuro, no, prefiero estar en el presente”, dijo el vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

El cantante de temas como Fíjate que sí y Si ya no me quieres negó guardar resentimientos en contra de Alma Cero, y se dijo dispuesto a llevar una relación cordial con la actriz de Lagunilla, mi barrio si es que algún día se la llega a encontrar en cualquier sitio.

“No tomo a mal nada, ningún comentario, si en algún momento nos llegamos a topar nos saludamos y todo, yo soy de esa idea, al menos de mi parte”.

Al ser cuestionado sobre si alguna vez agredió físicamente a la actriz -quien sufrió otra separación en 2021- el músico de 34 años aseguró sentirse tranquilo y negó que esto haya ocurrido.

“Pues no que yo sepa, a lo mejor dormido, soñando o algo, pero yo la verdad me siento tranquilo”, expresó el intérprete.

Asimismo, Luna cuestionó el hecho de que su ex esposa, con quien sólo duró casado un par de meses en 2017, esté hablando sobre su relación en estos momentos luego de un largo periodo de silencio, además destacó sentirse satisfecho con su vida actual al lado de su esposa y sus hijos.

“Lo único que no me parece es que creo que cada situación debe de ser al instante. Es como si yo voy a un concierto y el empresario me trata mal y luego pasan veinte años y yo te digo ‘yo me acuerdo que hace 20 años cuando era artista, estaba toda la arena y el empresario me trató mal’… ¿por qué en ese momento no lo dijiste?, pero al final de cuentas yo estoy tranquilo, soy feliz en casa con mis hijos, con mi esposa”, destacó el exponente de regional mexicano.

Aunado a estas declaraciones, Edwin Luna tuvo un encuentro con la prensa donde le fue cuestionado si es verdad que ejercía violencia contra la ex protagonista de la serie cómica María de todos los ángeles, lo cual no sólo negó sino que hasta aseguró que próximamente dará su versión de los hechos y esto podría ser a través de un comunicado.

“Habrá un momento donde yo dé mi declaración. No es el momento porque ahora estoy disfrutando de un cierre de año maravilloso con mis hijos, de Navidad, de Año nuevo. En algún momento lo haré”, aseguró y también refirió que antes de emitir dicho comunicado lo reflexionará bien.

“A lo mejor me voy a ver, pues sí, con un poquito de ego sano. Tengo que pensar bien las cosas sin caer en el egocentrismo, que tampoco se trata de eso, pero que me den la oportunidad de analizar bien la situación y saber qué te voy a decir”.

Además, el líder de La Trakalosa dijo respetar a su expareja y aseguró que en ningún momento hablará negativamente de ella ni de ninguna mujer. “Creo que en todas partes hay dos versiones. La respeto, le mando un gran abrazo, que Dios me la bendiga, no tengo nada en contra de ella. Jamás he hablado, ni hablaré de ninguna mujer”, indicó.

Con información de Infobae