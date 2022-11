Eduin Caz se pone serio al encontrarse una bola en la garganta

Eduin Caz, el cantante de Grupo Firme, no tiene buenas noticias sobre su salud, pues mostró una bola que se encontró en la garganta y descartó que fuese papada.

Por medio de dos historias de Instagram, el cantante se mostró muy preocupado al detectarse una enorme bola en la garganta del lado derecho.

Incluso colocó “qué pedo” en las dos historias, mostrando que la bola solo le aparece de un lado del cuello.

Luego de la primera muestra de la protuberancia, Eduin Caz dijo “pues no, no es papada”, para después apretarla un poco y decir “es una bola que me duele bien culero”.

El comentario que el cantante dijo sobre su bola que “no es papada”, descartaría que esta fuera por grasa, pudiendo ser un ganglio linfático inflamado.

Y es que su cara de preocupación y el que lo haya compartido en redes sociales sin decir nada más, ha dejado a todos sus fans con la preocupación del nuevo mal que le aqueja.

Eduin Caz revela que su bola en la garganta le apareció de un día a otro

Eduin Caz alertó cuando mostró una enorme bola localizada en su garganta, pues incluso dijo “me duele bien culero”, pero un día anterior no tenía señal del bulto.

Antes de que Eduin Caz compartiera el nuevo mal que le aqueja, se fue a Las Vegas, en donde acompañó al cantante El Yaki de 33 años de edad, a un concierto que dio.

