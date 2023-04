El cantante y vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se borró el tatuaje que tenía debajo de la oreja con el nombre de su esposa y madre de sus hijos, Dulce Anahy, con quien supuestamente terminó su relación en las últimas semanas, a pesar de estar esperando a su tercer bebé.

ADVERTISEMENT

El vocalista de la famosa banda de regional mexicano tiene dos hijos con Dulce Anahy, y están esperando al tercero. Sin embargo, todo parece indicar que su relación llegó a su fin, después de ocho años juntos, pues se casaron en 2015 y tan solo un año después tuvieron a su primer hijo.

El rumor de su separación había corrido en el mundo de los espectáculos y la farándula, pero fue hasta que Eduin Caz decidió borrarse el tatuaje que tenía de ella que los rumores se confirmaron, pues sus seguidores tenían la esperanza de que su relación siguiera igual de feliz que hace unos años.

Incluso el pasado 14 de febrero, el cantante Eduin Caz publicó en sus redes sociales un video de la cena romántica que tuvieron para celebrar el Día del Amor y la Amistad, en donde se regalaron unas esclavas de plata para celebrar su matrimonio, mientas al fondo sonaba la canción «Pídeme lo que tú quieras».

La razón de por qué terminaron Eduin Caz y Dulce Anahy todavía no se conoce, pero ya no hay dudas de la separación. Todo parece indicar que la relación ya no tuvo remedio y ambos tomaron su camino. El cantante seguirá su vida en los escenarios, mientras que su esposa seguirá cuidando a sus dos hijos y a la tercera bebé que viene en camino, cuyo embarazo se anunció en noviembre de 2022 y se espera que nazca entre julio y agosto de 2023.

Eduin Caz se borra el tatuaje de su esposa

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el cantante publicó una fotografía donde muestra su cuello con un nuevo tatuaje en forma de rayo, color negro, el cual cubre completamente el nombre en vertical que deletreaba Anahy debajo de la oreja, con tinta color rojo.

El intérprete de «Ya supérame» no dio a conocer más detalles sobre el tatuaje, pero queda claro que ya no quiere tener nada de Dulce Anahy, al puro estilo de Christian Nodal y Lupillo Rivera con su exnovia Belinda, pues todo parece indicar que empieza una nueva etapa de soltero en su vida.

Hasta el momento se desconoce si Eduin Caz o Dulce Anahy terminaron en buenas condiciones y si buscarán el divorcio, pues ambos podrían pelear por la custodia de los niños, a quienes seguramente no les faltará dinero gracias al éxito que tiene el vocalista de Grupo Firme en la actualidad. Síguenos en Google News para recibir más información.