“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil. La educación está en la casa, en la familia», señaló a través de Instagram.

En ese sentido aseguró que ya no es necesario el título universitario para avanzar en la vida y añadió: «me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando y me puse a estudiarme a mi mismo y sigo aquí. La escuela de la vida no falla ni termina», acusó.

Así fue como Natanael Cano se lanzó contra el sistema educativo mexicano y por último mandó saludos a sus exmaestros.

Fuente Agencia