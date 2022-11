Redes.-El pasado fin de semana, el artista puertorriqueño Bad Bunny se presentó en Buenos Aires, Argentina. Durante el show, dos fanáticas pasaron tremendo susto, pues un dron les cayó encima. El hecho fue registrado por otro joven que se encontraba cerca del lugar en el que se produjo el accidente.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver que el personal de seguridad hace lo posible por desenredar el aparato del cabello de las afectadas.

“Por suerte no tuve ninguna lesión, solamente me arrancó un poco de pelo porque no podían desenredármelo”, dijo una de ellas. “Me enojó un poco porque tampoco se disculparon”.

El material se viralizó con más de 40 mil reproducciones y generó críticas entre los usuarios, quienes aseguraron que el dron había estado sobrevolando el sitio todo el concierto y que pertenecería a la productora que organizó el show.

“Justamente por eso está prohibido el uso de drones sobre público”; “Amigo, le hacen juicio y no le alcanza la vida a la productora”; “probabilidades una en un millón”, escribieron las personas.

Cabe agregar que una joven, identificada como lula, afirmó ser la joven a la que se le enredó el cabello con el dron. Según contó, la producción le entregó, a modo de disculpa, una entrada para la siguiente fecha del cantante.

