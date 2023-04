EU.-Durante la mañana de este jueves 13 de abril se reportó que el actor Drake Bell estaba desaparecido en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades competentes informaron que el famoso ya fue localizado.

Fue el departamento de policía de Daytona Beach, quien a través de su cuenta de Facebook informó, en primera instancia, que la antigua estrella de Nickelodeon podría estar en peligro.

“Los oficiales están buscando a Jared Bell (nombre real del actor) DOB 06/27/1986. Debería estar viajando en un BMW gris de 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland High School el 4/12/2023 justo antes de las 9 p. m”, se lee en el breve comunicado.

De igual forma, las autoridades externaron su preocupación por la integridad física del también cantante y solicitaron a la población entregar cualquier tipo de información, en caso de conocerla.

“Se le considera desaparecido y en peligro. Si sabe dónde está o tiene cualquier información, por favor póngase en contacto con el detective Jayson Wallace al 386-671-5207 o wallacejayson@dbpd.us”, señalaron.

Rápidamente los usuarios y fans del artista se preocuparon e, incluso, llegaron a dudar que fuera real. Sin embargo, no sólo la cuenta de donde salió la información está verificada, sino que además el departamento policiaco confirmó de forma la alerta en un comentario dentro de la publicación.

“Para aquellos que están preguntando, es un post legítimo de la policía de Daytona Beach. En caso de tener cualquier información, por favor contactar al detective Jayson Wallace.

Policía informó que localizó al cantante

Desde la misma cuenta oficial de Facebook, el departamento de policía de Daytona Beach explicó que a las 1:26 pm (hora local de Estados Unidos) localizaron a Drake Bell.

“En este momento, podemos confirmar que los agentes del orden están en contacto y el Sr. Bell está a salvo”, señalaron.

Hasta este instante no se cuentan con mayores detalles sobre qué fue lo que le sucedió al artista, pues tampoco se ha pronunciado en sus redes sociales.

Drake Bell y sus problemas legales

A pesar de que Bell fue una de las estrellas juveniles más importantes en la televisión internacional debido a su protagónico en la serie de Nickelodeon Drake y Josh, el famoso se ha visto involucrado en una serie de escándalos a lo largo de su trayectoria.

Una de las controversias más recientes ocurrió en 2021, cuando el artista fue acusado de cometer grooming (práctica donde un adulto entra en contacto con un menor de edad con intenciones de ganar su confianza e involucrarse en una relación sexual).

El cantante de éxitos como I know o Makes me happy fue llevado a los tribunales, porque la joven que lo acusó puntualizó que aparentemente el artista se le insinuó desde que ella tenía 12 años. También recalcó que presuntamente el artista la apresuró para conversar sobre temas sexuales por internet.

Aunque en primera instancia el actor se declaró inocente, durante una audiencia que se llevó a cabo el 23 de junio de ese año y, con motivo del arresto que vivió al ser acusado de intentar poner en peligro a niños y difundir material perjudicial, el famoso aceptó los cargos.

Como parte de la sentencia, el actor debía cumplir 200 horas de servicio comunitario y, además tiene prohibido acercarse a la menor que lo denunció.

Cabe señalar que, en inicios de abril, Bell apareció en el podcast Creativo de Roberto Martínez y platicó sobre las acusaciones en su contra.

“Cometí una estupidez, y en los medios te van a juzgar por tonterías y eso me sucedió. Respondí a los mensajes que me enviaban de una cuenta falsa de Instagram, no debí hacerlo y me trajo muy malas consecuencias. Fue una decisión estúpida, cuando lo analicé me di cuenta de que era un perfil falso”, destacó.

Por su parte, cuando todo el escándalo estalló, Josh Peck -quien fue compañero de set durante muchos años de Drake- se mostró decepcionado del cantante.

“Es decepcionante y es una situación desafortunada”, dijo el artista durante una entrevista para la revista Variety.

