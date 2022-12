“Y en otras pinches noticias, no, yo no los quité del canal, para los que le han preguntado dónde ching*dam*dre están mis videos del mundial, pues 4 andan bloqueados y/o borrados jajaja. Qué opinan? Los vuelvo a subir y ustedes los vuelven a ver o me espero hasta que se arregle el pedo?”, compartió en su post en el que mostró una captura de pantalla en la que se observan los videos con millones de visitas, pero que tienen una señalización de “bloqueados”.

Mientras algunos internautas se mostraron preocupados, otros más lo criticaron y aseguraron que siempre es “más de lo mismo”, por lo que celebraron que YouTube haya bloqueado su contenido. Ante este tipo de respuesta, al puro estilo de El Escorpión Dorado contestó a sus detractores: “Y aún y cuando te quieres convencer de lo contrario eres mi fiel p*rrita seguidora lame ri**tas que no me puede dejar de ver, comentar y de seguir jajajajja. Pinc**insecto cagadito jajaja”, señaló.