Durante las vacaciones de invierno, muchas celebridades deciden disfrutar de sus días de descanso en el Ski Resort Town Aspen, en Colorado, Estados Unidos. Algunas de las estrellas que vacacionaron este invierno fueron las hermanas Jenner , Geraldine Bazán, Camila Sodi y Angélica Rivera junto a sus hijas y Pablo Bernot, novio de Sofía, su hija mayor.

El viaje de la ex primera dama y sus hijas fue expuesto en la revista TV Notas, en donde habrían disfrutado de la nieve, las tiendas de diseñador y los paisajes espectaculares de las montañas de Colorado en invierno. La publicación entrevistó a una fuente allegada de la familia, quien detalló que Sofía, la hija mayor de Angélica Rivera se encuentra más enamorada que nunca de su novio y ya está pensando en boda, no obstante, a la actriz «le preocupa un poco verla tan clavada, no le gustaría que le rompieran el corazón; le pide que no coma ansias, le dice que las cosas se irán dando a su tiempo».

Sobre si ‘La Gaviota’ podría regresar a los escenarios y sets de grabación, la fuente consultada aseguró que Angélica Rivera estaría encantada, «pero tiene mucho miedo de la reacción de la gente y que no la acepten o la critiquen. Ella sólo espera que con todo esto de la pandemia y con el nuevo gobierno, deje de estar en la mira negativamente; desea regresar, limpiar su imagen y volverse a ganar el cariño del público, pero la gente no olvida rápido los escándalos en los que se involucró cuando fue primera dama».

con información de Radio Formula