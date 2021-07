Estados Unidos.-Por segunda ocasión, el rodaje de la segunda temporada de Bridgerton fue detenido debido a un caso positivo de Covid-19.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, se trata de una persona de la producción de la serie que fue nominada como mejor serie dramática a los Premios Emmy, pero no se aclaró si se trata de alguien del elenco o del equipo técnico.

Rather pleasing news indeed – this author requests the honor of your presence as we celebrate an exciting 12 #Emmy nominations for Bridgerton 🐝 I predict a buzzy day for our dear Ton… pic.twitter.com/6D0Nru08mH

— Bridgerton (@bridgerton) July 13, 2021