Eduin Caz a través de una publicación en Instagram dijo lo que pensaba de los abucheos, también subió un video y pidió a sus seguidores que lo reprodujeran con sonido para que escucharan los gritos y desprecios que recibieron.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday night Football al cuál felicito a mis amigos de los @49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro”, escribió la estrella grupera al principio de un largo mensaje

Pero Eduin Caz no desaprovechó la oportunidad para señalar que pueden convocar a miles de personas que si les gusta lo que hacen. “Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil. Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio”, añadió

