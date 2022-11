La hermana de Laura Zapata confesó que, antes de controlar el padecimiento, la pasó bastante mal, tanto que sintió la muerte cerca e incluso se despidió de su esposo Tommy Mottola.

«Yo la verdad sentía que me estaba muriendo. Yo vi a mi marido un día a los ojos y le dije, ‘mi amor, es el último día que me ves con vida, me voy a morir, estoy a punto de morir, ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos, ya no puedo con esto, que es horrible'», platicó.

Para controlar su enfermedad, Thalía se sometió por dos años a un protocolo médico muy intenso, gracias al cual logró estabilizarse.

Debido al Lyme, la intérprete de «No me enseñaste» tuvo que cambiar completamente su vida, porque cualquier momento de estrés podría hacerla recaer.

«Desde ahí cambié mi vida completamente. Llevo ya 15 años luchando con esta enfermedad. Has de cuenta que, es como la película de ‘Alien’, que ella entraba al lugar y estaba lleno de huevitos, pero si se abría uno, todos se abren. Ahorita están todos cerraditos, pero qué pasa, que si yo le meto mucho estrés a mi cuerpo, mi sistema inmunológico se drena y me puede causar una recaída», detalló la «rival» de Paulina Rubio.

Además de llevar una vida más tranquila, la esposa de Tommy Mottola también cambió sus hábitos alimenticios; por ejemplo, no consume azúcar, harina, alcohol ni fuma.

«Si yo como mucha azúcar, tomo alcohol, fumo, eso puede hacer que crezca más (la enfermedad de Lyme), por eso le di un cambio a mi mida. Ahora hago meditación, como saludable, tomo litros y litros de agua, nada de azúcar, nada de harina, no por verse bien, sino por estar saludable, viva y sin dolor», resaltó Thalía.

