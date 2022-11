Sin embargo, la noticia ha dado mucho de qué hablar sobre todo porque en 2021 Eduin Caz dijo en una entrevista que se había sometido a una vasectomía debido a que ya no quería tener más hijos, aunque después detalló que había congelado algunos espermatozoides.

Además del más de un millón 600 mil «me gusta» que han recibido por parte de sus seguidores, no faltaron los comentarios como «Que no el eduin ya no podía tener bb !!?, segun en una entrevista fue lo que dijo que ya no quería mas y se avía cortado los cables, !! Hay no eduin !!», «No que Eduin se havia operado para ya no tener más hijos, gracioso pero no gracioso de risa gracioso de raro», entre otros.