“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que ya no existe. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados”, escribió el originario de Hermosillo, Sonora.

Aseguró que ya no es necesario el título universitario para avanzar en la vida. “Me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando y me puse a estudiarme a mi mismo y sigo aquí. La escuela de la vida no falla ni termina”.