«No fue tan fácil, no fue tan bonito», dijo El Escorpión Dorado.

Michelle Rodríguez agregó que fue complicado y aseguró que el triunfo del youtuber fue gracias a situaciones que, en su opinión, ya no eran comedia.

«No estuvo tan fácil la neta. Siento que con El Escorpión era más fácil que con Alex, que ganó con unas cosas que ya no era comedia, con unas cosas que ya eran de: ‘Ay manito’, o sea, creo que sí estuvo difícil».

El Escorpión Dorado recordó que hubo varios regaños. Además Michelle Rodríguez habló de su eliminación del programa: «¿Por qué perdí? Porque ellos dijeron que no estaba haciendo nada.. sí hice cosas, me dejé poner tus cachetes (de juguete)»,

«Tu momento más chingón de toda la temporada y lo hice yo», le respondió el youtuber.

Fue entonces que Michelle Rodríguez confesó que comprendió muy bien el desarrollo del show: «Yo saqué a Daniel Sosa, invité a Thalía. Yo la pasé muy regular, no entendí, sí estaba ahí peculiar».

Otro comediante que reveló también no haberla pasado bien fue Gustavo Munguia. «Ya no había risa, nadie se reía. Agotaron todos su recursos… Yo creo que son grados, que no hay que llegar a eso, eso ya deja de ser humor y es patético», afirmó.

