México.-Una vez más Andrés García alarmó a sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue trasladado en una ambulancia hasta un hospital donde fue internado. Fue su esposa Margarita Portillo quien rompió en llanto al confesar que el actor sufrió una sobredosis por cocaína.

Durante el programa De Primera Mano, la esposa del primer actor reveló que continúa grave tras ser diagnosticado con una cirrosis y la neumonía que le fue detectada recientemente. Sin embargo, indicó que un médico internista lo revisó y le diagnosticó una sobredosis.

Añadió que en un examen toxicológico dio a conocer que dio positivo a cocaína.

“Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista, me dice: ‘Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital’. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte… Mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína”, indicó.

De igual manera, aclaró que tiene conocimiento de quién es la persona que le está llevando la droga al actor, pero prefirió no revelar el nombre.

“No lo voy a mencionar. Esas personas saben que yo sé, pero no lo voy a mencionar. Lo sé, Andrés es un adulto y si se lo llevan es porque Andrés lo solicita…porque ya una de esas personas ya se lo había mega sentenciado porque por la cirrosis está como está”, mencionó.

Margarita aseguró que Andrés estuvo en el hospital y que éste no podía ser controlado por los médicos.

“Por esto, tuvieron que inhabilitar el elevador del piso donde estaba Andrés y lo sometieron en una silla”, aclaró.

Finalmente, declaró que el actor se encuentra muy delicado de salud y que está necesitando de un tanque de oxígeno.

“Está delicado, no puede prescindir de su tanque de oxígeno es lo que me preocupa, y luego que es tan necio”, mencionó.

