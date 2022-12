México.- La influencer, Mona salió a hablar de la polémica que está viviendo en este momento en su relación, pues muchos aseguran que su novio Geros tuvo una escena de celos debido a su interacción con Santa Fe Klan, con el que estuvieron en una fiesta hace algunos días. La creadora de contenido rompió el silencio y aclaró que no quiere estar en este tipo de «chismes», pues en el «barrio» se debe de respetar «a la mujer o el hombre» de tus amigos.

Hace unos días, la influencer y empresaria hizo una transmisión en vivo en sus cuentas oficiales, en la que habló sobre el supuesto video en el que se ve como Geros le reclama que aparentemente está interactuando mucho con el cantante de «Así soy», quien los invitó a la celebración de las «Mañanitas a la Virgen de Guadalupe» en el barrio de Santa Fe, Guanajuato. Descartó que esto sea verdad, pues aseguró que entre amigos se respetan mucho, sobre todo cuando se trata de sus parejas.

«No chicas, no. Cuando eres de barrio debes de respetar el hombre o la mujer de tu amigo», aseguró Marisol, nombre real de la influencer, quien aprovechó para contar una anécdota reciente: «Se los digo, porque por ejemplo Geros, aquí en León (Guanajuato) tiene amigos, y la otra vez me contó que llegó otro diciendo ‘La novia de tal está bien buenota y no sé qué’ y Geros lo regañó de ‘¡Ey! wey respeta, a las morras de nuestra bolita de compas se respeta, no digas pendej*s’. Por que todos queremos recibir lo mismo, respeto».

¿Geros le tiene celos a Santa Fe Klan?

El video fue recuperado por sus fanáticos y compartido en TikTok y otras plataformas. «Entiendan haters no sean cizañosas, Mona respeta a Geros y él a ella no hagan pedos donde no hay», colocó en la descripción la cuenta @nlmfanmonitaygeritos_, que busca terminar con las especulaciones sobre un supuesto conflicto entre la pareja, y por supuesto, no dañar su amistad con Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, quien es uno de los cantantes del género urbano en México.

«Mona y la esposa de Ángel son bonitas la gente que habla mal es por que no soportan ver feliz ala gente», «La regla de la calle, de los verdaderos por lo que tengo entendido es ser LEAL», «ella ama a geros con todas sus bobadas» y «ella ama a geros con todas sus bobadas», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el que le dan su apoyo a la pareja de influencers, quienes se han convertido en la sensación de internet.

A pesar de que la pareja ha pasado muchas dificultades a lo largo de su noviazgo, Mona y Geros siguen juntos y contando con el apoyo de muchos de sus seguidores, a quienes les gusta verlos en los en vivos de sus redes sociales. Asimismo, ahora están juntándose con gente famosa como Santa Fe Klan, con el que al parecer ya formaron una amistad, pues los invitó a su barrio para que pasaran un momento agradable y festejaran junto a él.

En tanto, Ángel tiene una relación desde hace un año con Maya Nazor, influencer de 23 años con la que ya tiene un hijo de nombre Luka. A pesar de que también han sido víctima de rumores sobre su ruptura, la pareja ha demostrado que se encuentran muy unidos, pues la creadora de contenido y modelo lo acompaña a muchas de sus presentaciones, así como a la alfombra roja de premios y eventos importantes como el estreno de «Black Panther: Wakanda Forever».

