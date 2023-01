EU.-Las reacciones a la coronación de Miss Universo no se hicieron esperar y, en internet, muchos usuarios mostraron su descontento y algunos hasta acusaron ‘robo’, ya que todo apuntaba a que Miss Venezuela se llevaría la corona y no la ahora reina, originaria de Estados Unidos.

Incluso, la reacción de la representante de Kosovo, Roksana Ibrahimi, está dando la vuelta al mundo en redes, pues en un video se le observa que tomó con decepción el hecho de que la ganadora del concurso de belleza era la estadounidense R’Bonney Gabriel, por encima de la belleza venezolana.

En México, hasta la actriz y modelo Isbael Madow comentó: «Y la que para mi gusto fue la que me impactó más, la más hermosa, elegante con porte, inteligente, preparada y divertida fue @MissUniverse @MissVzla #MissVenezuela creo que ella debería haber ganado».

La final causó polémica tras darse a conocer como la ganadora del concurso a la estadounidense R’Bonney Gabriel.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues inmediatamente se notó el descontento de los espectadores y comenzó el bombardeo de comentarios en redes sociales.

Incluso, algunos medios norteamericanos tardaron en la tarea de informar a la audiencia del triunfo de la representante de su nación.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023