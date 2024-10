Estados Unidos.-Hace pocos minutos se confirmó la muerte de Kompa Yaso, el querido comediante mexicano que había mantenido en vilo al público mexicano debido a una hospitalización que se reportaba como bastante grave.

Fue hace un par de días cuando las redes sociales hicieron eco del estado de salud del famoso payaso. Se reportó que se encontraba recibiendo atención médica de emergencia y que para su tratamiento habría sido inducido a un coma.

“Nos fuimos en ambulancia, él ya iba inconsciente y llegando al hospital lo entubaron y lo sedaron de todas maneras… eran como las siete de la noche y él estaba en una habitación diferente, escuché un grito y un golpe de que se cayó, entonces llegué y lo encontré ya inconsciente”, relató su hermana a De Primera Mano.

El Kompa Yaso, originario de Tulancingo, Hidalgo, ha logrado destacarse en el ámbito del entretenimiento gracias a su versatilidad y habilidad para tratar diversos temas. Su participación en el programa Chisme no Like! como suplente de Javier Ceriani le otorgó un notable reconocimiento y popularidad en el medio.

Además de su trabajo en televisión, El Kompa Yaso ha colaborado con otros comediantes, como Oscar Burgos, y ha presentado espectáculos en diferentes regiones de México, lo que amplió su alcance y audiencia.

A pesar de no haber concluido formalmente su formación académica, su trayectoria demuestra que ha sabido aprovechar las oportunidades para desarrollar su carrera en el mundo del entretenimiento. Especialmente logró sacar provecho de las redes sociales para poder mantenerse vigente con su público.

De acuerdo con los reportes previos a su muerte, el comediante sufría de insuficiencia renal. Dicho padecimiento lo habría tenido desde varios años atrás y ésta no era la primera vez que se encontraba delicado de salud. Al final su cuerpo no soportó el coma inducido y lamentablemente falleció, según informó primero El Chisme TV.

“Estuvo sedado varios días y sus riñones no hacen su función bien, porque lleva mucho tiempo enfermo de eso, entonces no limpian y no sacan el medicamento que lo tenía sedado rápidamente. Va a tardar en salir”, confirmó su hermana previamente a Gustavo Adolfo Infante.

El Kompa Yaso se encontraba en un hospital de servicio público, es decir gratuito. A pesar de que su hermana confirmó que el personal médico lo atendía muy bien, el comediante requería que se le realizara un encefalograma, razón por la que pedían donaciones monetarias para concretar todos los estudios y gastos correspondientes.

“Mi hermano ya llevaba un buen rato sin trabajar, debido a sus problemas de salud”, confirmó su hermana.

En redes sociales son varias personas las que comienzan a publicar despedidas para el querido comediante. El Kompa Yaso tenía 54 años de edad.

