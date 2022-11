Si bien el comediante habló sobre su inconformidad con la cancelación a los comediantes, afirmó que el chiste de “Platanito” sí pudo ofender a personas cercanas a la víctima, además que mostró empatía por los familiares de Debhani.

«Es un chiste. Que no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni pu… gracia […] pero no podemos decir, ‘nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que eso provoque que pasen esas cosas’”, dijo.