México.-El actor y presentador de televisión, Esteban Facundo Gómez Bruera, mejor conocido sólo como Facundo, informó la muerte de su compañero en el programa Incógnito, Samuel González Quiroz, Changoleón.

Pese a ser conocido públicamente como una persona en situación de calle, Changoléon fue una figura reconocida gracias al programa Incógnito, donde aparecía en diferentes sketches; sin embargo, no todos conocen la historia de su vida y cómo terminó sin un hogar.

Trabajo de ‘Changoleón’ y caída en los vicios

De acuerdo con Facundo, Samuel González Quiroz no siempre fue una persona en situación de calle. Antes de que cayera en el alcoholismo, Changoleón se desempeñaba como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Específicamente, González Quiroz era maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, hecho que fue comprobado por el equipo de trabajo de Facundo en Incógnito.

Adicional a su empleo como docente, Samuel era padre de familia. Según lo contado por Facundo a La Cotorrisa, Changoleón tenía dos hijos, quienes actualmente tendrían cerca de 20 y 22 años, aproximadamente.

Además de sus dos hijos, Samuel González estaba casado con una mujer, cuya identidad es desconocida. No obstante, Changoleón habría tenido una serie de peleas con ella, lo que llevaron a la posterior estrella de televisión a caer en el alcoholismo.

Dicha adicción ocasionaron que Changoleón se distanciara de su familia, misma que optó por abandonarlo. Al no sobreponerse, posteriormente González Quiroz perdió también su empleo y comenzó a vivir en la calle, principalmente en la zona de la alcaldía Coyoacán.

“De hecho, la historia, cuando te la cuenta ese güey y corroborada con lo que contaban los hijos, es que se peleó con la jefa. Empezó a chupar. Se volvió alcohólico. La jefa lo corrió de la casa y nunca más buscó casa. Dejó la chamba. Dejó todo y se volvió alcohólico y ya quedó en la calle”, comentó Facundo.

‘Changoleón’ e ‘Incógnito’

Changoleón vivió en esa situación por varios años, hasta que en una ocasión se encontró de casualidad con el equipo del programa Incógnito, conducido por Facundo y emitido por el Canal 5 de Televisa del 28 de febrero de 2005 al 7 de agosto de 2008.

En entrevista con el pódcast, Creativo, Facundo reveló que se encontraban buscando grabar una sección actuada en la que se atrapaban a personas infieles; sin embargo, decidieron cambiar la idea. Por ello, utilizaron los lugares y recursos destinados a la sección para invitar personas al azar, entre las que se encontraba Changoleón.

“Dijimos ‘mejor, güey, en la limusina con las morras empecemos a meter gente, que de ‘oye, ¿quién quiere venir? Vamos a venir a hacer esto. Vamos a terminar el en table’. En cuanto dijimos eso, nos fijamos y estaba Changoleón y le dijimos ‘¿jalas con nosotros?’ ‘De pelos’ (respondió)”, contó a Creativo.

Al tener una buena aceptación con el público del programa, Changoleón comenzó a ser invitado en repetidas ocasiones para aparecer en el programa. Para lograrlo, Facundo y su equipo acudían a un artesano de Coyoacán, apodado como El Vikingo, quien fungía como su representante.

“Después, la gente comentó tanto de Changoleón que le dije al productor ‘oye, güey, me están dice y dice de este güey. Hagámosle una sección. Hicimos la sección de Changoleón y se volvió… hubo un momento en el que creo que Changoleón era más famoso que yo. Hubo una vez que un güey me dijo ‘ah, tú eres el güero que sale en el programa de Changoleón’”, comentó Facundo.

Para las diversas colaboraciones de Changoleón con Incógnito, se acordó que recibiría 500 pesos; no obstante, Facundo y su equipo notaron que era contraproducente, pues gastaba todo su dinero en alcohol.

“El güey (El Vikingo) nos ponía a Changoleón, pero luego se peleó con él porque Changoleón llegaba de grabar, ya sabía que le dábamos 500 varos, y luego, luego ‘invita el pomo’. Le iba peor, ya al día siguiente Changoleón con un dedo roto porque se empedó”, contó Facundo.

Como otra alternativa, se decidió que se le pagaría menos a Changoleón, pero tendría un acuerdo con un restaurante, en el que podría ir a comer y beber lo que quisiera. Esto ayudó al equipo de Incógnito a encontrarlo cada vez que lo necesitaran para grabar.

Pese a que Changoleón, en palabras de Facundo, debía estar borracho para grabar la mayoría de ocasiones, el conductor y su equipo decidieron ayudarlo y rehabilitarlo para que dejara el alcohol.

La primera ocasión fue internándolo un mes en un centro de rehabilitación. Pero, al salir, Changoleón no tuvo un hogar al que llegar y se quedó otra vez en la calle, cayendo en las adicciones.

“Dijimos ‘ahora sí vamos a ayudarlo de verdad’ (…) Cuando el güey salió de rehabilitación (…) fue de ‘¿ustedes adónde van?’ y yo ‘yo a mi casa’, ‘yo a la mía’, y Changoleón como ‘bueno, déjenme ahí en Coyoacán’. ‘¿Dónde?’ ‘Aquí, ahí en esa banca’. Se sentó en la banca y lo vimos ahí bien vestido. Dijimos ‘faltan 15 minutos para que vuelva a tomar’”.

En consecuencia, Facundo y sus compañeros decidieron conseguirle una casa a Changoleón. Le rentaron un departamento a un maquillista de Televisa y dejaron que Samuel comenzara a vivir ahí.

Esta situación fue así hasta que el maquillista debió ausentarse por un viaje por tres días. Al regresar, éste se encontró con que Changoleón había invitado a otras personas en situación de calle a vivir en el departamento.

“Le pagábamos una parte de la renta con la condición de que tuviera al Changoleón ahí. El güey se fue a Michoacán unos días. Regresó y ya había cinco vagabundos viviendo ahí, dos perros callejeros, güeyes picándose (drogándose). En tres días se apoderó de la casa. Entonces ya fue de ‘Changoleón, vuelve a la calle’”, contó Facundo.

Tras el final de Incógnito, Changoleón regresó a las calles, donde cobraba 30 pesos por foto y era invitado constantemente a fiestas, mismas que no siempre terminaban de la mejor manera por la actitud particular de la personalidad de televisión.

Con Información de Comunicado