México.-Aleks Syntek es un cantautor mexicano reconocido por éxitos como «Te Soñé» y «Sexo, Pudor y Lágrimas». Su estilo de música lo ha mantenido dentro de la balada y el jazz y hace tiempo causó polémica por minimizar el reggaetón.

Sin embargo, ahora, el cantante ha mostrado una perspectiva diferente con los géneros urbanos, pues señaló estar dispuesto a escuchar sus temas bajo el género de regional mexicano, específicamente en el subgénero del norteño y los corridos tumbados.

El cantante hizo este comentario en un encuentro con medios de comunicación, no obstante, dejó claro que su única condición es que la letra sea sana, con poesía, metáfora y prosa, y que tenga un buen gusto. Esto muestra que el cantante está dispuesto a experimentar con nuevos sonidos y adaptarse a los cambios en la industria de la música.

“De hecho me encantaría oír mis canciones, alguno de mis hits, con algún grupo norteño. Siempre y cuando el contenido sea sano, tenga una letra bonita. Que haya poesía, metáfora, prosa y con gusto le voy a entrar”, declaró el cantante.

Y es que, aunque no todas las canciones de este género tocan los mismos temas, sí hay una gran cantidad de estos que habla acerca de la violencia el narcotráfico y las drogas, por lo que el cantante hace énfasis en el hecho de que sus canciones no tocarían este tipo de temáticas.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Aleks Syntek ha hablado en contra de un género musical o sus implicaciones. En 2022, sugirió que se regulara el volumen del reggaetón en establecimientos, ya que lo tachó de ser «inadecuado».

En el Podcast Auténtico de Pedro Nieto, el cantante explicó que le incomodaba ir a sitios de esparcimiento y que sonaran las canciones de este género, especialmente cuando se encontraba rodeado de abuelos, padres y niños. Su postura generó polémica y algunos incluso lo acusaron de querer prohibir el reggaetón.

Sin embargo, Syntek se defendió de estas críticas, aclarando que su postura no era prohibir el reggaetón, sino regularlo. Para él, la música debe ser un medio para entretener y no debe ser inapropiada en ciertas situaciones.

