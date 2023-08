Estados Unidos.-Daniel Radcliffe, el actor que por años encarnó el papel del mago más famosos de todos los tiempos, Harry Potter, se ha convertido en papá por primera vez.

El británico de ahora 33 años, fue captado empujando una carriola por las calles de Nueva York con su pareja Erin Darke, de 38 años.

Radcliffe que saltó a la fama a principios de los 2000 como el personaje principal de la franquicia de magos de J.K. Rowling, lució un look informal mientras paseaba a su recién nacido por la Gran Manzana.

El actor llevaba puesta una gorra y una máscara facial mientras empujaba una carriola azul marino que estaba cubierta con una manta, revelaron las instantáneas obtenidas por el medio Daily Mail.

La actriz estadounidense Erin, que ha estado con Daniel durante más de una década, vestía un cárdigan verde y jeans para la discreta salida.

Previamente, el mes pasado, el diario británico The Sun, había dado a conocer que la pareja esperaba un bebé.

“Daniel está muy emocionado de ser padre. Su relación con Erin es realmente especial y todos piensan que serán padres increíbles.

“Lo han mantenido bastante callado hasta ahora, pero ya no puede ocultar su bulto”, dijo una fuente de The Sun.

La historia de amor entre Daniel y Erin

La pareja se conoció a fines de 2012 en el set de la película Kill Your Darlings, en la que ambos aparecieron.

A pesar de mantener su relación mayormente en privado, Daniel ha revelado recientemente en una entrevista, como se conocieron.

«Será una gran historia para contarles a nuestros hijos algún día debido a lo que nuestros personajes hacen entre sí», dijo.

«Nuestros personajes se conocen y coquetean entre sí, por lo que hay un dulce registro de nosotros recién conociéndonos y coqueteando».

En la película, tienen algunas escenas románticas juntos, incluida una escena de sexo.

Además, el actor de Harry Potter reveló que se sintió instantáneamente atraído por Erin y dijo que no necesitaba actuar en sus escenas.

«Hay un momento en que ella me hace reír, y me estoy riendo como yo y no como mi personaje.

“Era increíblemente divertida e inteligente. Sabía que estaba en problemas», mencionó en otra entrevista Radcliffe.

Numerosos rumores en el mundo del paparazzi han señalado que la pareja ya se habría comprometido o casado, pero ellos se han encargado de desmentirlo hasta el momento.

Daniel una vez dijo halagadoramente sobre el romance de la pareja: «Creo que ese es el tipo de relación que siempre aspiro a tener con alguien con quien estoy en una relación.

“Quieres que esa persona sea tu mejor amigo. En el caso de Erin, definitivamente lo somos», sentenció.



Con Información de Comunicado