México.-Recientemente el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, enfrenta una polémica tras incluir en su show un chiste sobre el fallecimiento de Debanhi Escobar. “Un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna”, se le escucha decir en un video que se volvió viral en redes. Asimismo, los padres de la joven aseguraron que tomarían acciones legales en contra del también presentador.

Como era de esperarse, el público externó su opinión y lamentó el chiste del comediante, al igual que la mayoría de los conductores del programa “Ventaneando”, excepto por un integrante del equipo. “Yo estoy a favor del humor negro. Creo que no es el tiempo ni la forma, pero no podemos matar el humor“, dijo Daniel Bisogno. “Claro que está totalmente equivocado lo que hizo Platanito (sobre el chiste de la muerte de Debanhi Escobar), pero no puedes actuar legalmente contra algo como esto“, agregó.

Por su parte otros integrantes de “Ventaneando” sí condenaron la broma del comediante, especialmente Paty Chapoy quien celebró las acciones legales que la familia Escobar planea emprender. “Bien hecho. Yo les voy a recordar, la señora lo dice claramente, está lucrando con el nombre de su hija“, opinó la famosa comunicadora de espectáculos.

