México.- A cinco días del deceso del actor Rodrigo Mejía a los 45 años de edad, su familia lo despidió con una misa.

Fue en la ceremonia en la que Gaby Crassus, viuda del actor, así como el hermano de la estrella, dieron algunas declaraciones sobre esta pérdida.

En entrevista con Ventaneando, la conductora de Al Extremo aclaró que el actor murió debido a las secuelas del Covid-19 y negó que el famoso atravesara por una depresión como trascendió en algunos medios de comunicación.

«No tengo palabras, estoy deshecha. Sólo Dios sabe. Los niños saben que algo está pasando, obviamente Mauro está muy chico, no entiende. Matías que tiene seis años y que es muy pegado con su papá porque decían que eran uno mismo, se lo dije. Yo sé que Rodrigo no me va a abandonar, me va a dar la fuerza para sacar a esos niños adelante», recalcó.

Asimismo, el hermano de Rodrigo Mejía también dio algunas declaraciones para las cámaras de Ventaneando.

«En pocos días perdimos a mi padre Salvador Mejía y a mi pequeño hermanito, perdimos padres, perdimos hermanos, hijos, abuelos y sabemos cómo nos va impactar esto», expresó el hermano de Rodrigo Mejía.

