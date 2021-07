México.-Ayer se estrenó por Las Estrellas el primer capítulo del remake de “Cándido Pérez“, pero el público de redes sociales se mostró crítico con el proyecto y con las actuaciones.

Como recordarás, “Cándido Pérez” fue una serie de comedia mexicana de la cadena mexicana Televisa entre 1987 y 1993 y contaba la historia un médico ginecólogo, muy pícaro, muy coqueto con sus clientas, pese a estar casado.

Y aunque en aquella época ese tipo de comedia no era mal vista, en este nuevo milenio la generación Z y millennial considera que contenidos sexistas o misóginos ya no tienen cabida en la televisión abierta.

Por ello, el remake de “Cándido Pérez” no gustó a la audiencia, pues creen que si la serie pierde la esencia del pícaro ginecólogo, nada queda del proyecto.

Los periodistas Analu Salazar y Fausto Ponce hicieron una crítica del remake de “Cándido Pérez” a través de YouTube en donde lanzaron fuertes críticas contra el nuevo proyecto protagonizado por Arath de la Torre.

“Cándido era un doctor ginecólogo. En los noventas nos veíamos grandes. Es una serie que está basada en una época en donde se permitían muchas cosas que en la actualidad ya son extrañas”, apuntó Analu Salazar.

Por su parte, Fausto consideró que si le quitas la esencia a la serie nada queda; “si le quitas todos esos chistes; hay una parte muy misógina, muy fuerte, él siempre le tira a la suegra, si le quitas eso, pierde sentido hacerle un remake que se llame Cándido Pérez. Están haciendo una especie de remake super flojo, donde no saben cómo tratar el tema de que Cándido es un libidinoso que le encantan las mujeres”, expresaron ambos críticos.

Para los críticos de televisión, atrás han quedado los tiempos en que era socialmente aceptado hacer chistes misóginos:

“La esencia de la serie era eso, un doctor que se sabroseaba a todas, tenía en el fondo un buen corazón, bien en el fondo no traicionaba a su mujer, pero todo el tiempo parecía que estaba a punto de engañarla”.

Otro de los elementos ampliamente criticados en este nuevo remake de “Cándido Pérez” es la selección de los actores, empezando por Arath de la Torre, a quien ni siquiera consideran divertido en este proyecto.

“El cast, siento que Arath de la torre no es chistoso, que está imitando a Jorge Ortiz, no tiene buen timing, no me gusta. A Irán no le crees, como que no sabe manejar el tono cómico. No es una buena serie y rematas con una mujer que se le insinúan todo el tiempo”.

¿Qué rescatan de la serie?

Para Analu Salazar y Fausto Ponce hay un elemento rescatable en el inicio del remake de “Cándido Pérez”; el cambio de estafeta de actores que interpretaron a Cándido Pérez:

“Rescato una cosa; el momento en que sale Jorge Ortiz a darle la bata a Arath. Eso me pareció bonito, eso lo pueden ver en el primer capítulo, fue un detalle bonito, porque Jorge Ortiz, bien o mal marcó una época muy importante en la TV”, expresó Analu Salazar.

Así las críticas en redes sociales

El inicio del remake de “Cándido Pérez” no gustó a los usuarios de las redes sociales, quienes consideraron que Arath de la Torre no es divertido:

Pinche pase de estafeta todo forzado alv. Cándido Pérez sólo hay uno y es Jorge Ortiz de Pinedo. Pinche Arath de la Torre da pena ajena y está sobreactuado de a madres. Ortiz de Pinedo hasta cuando está sobreactuado es la verga. https://t.co/AIObldz0uA — Florecitu on the Road to Evangelion 3.0+1.0 (@florecitu) July 19, 2021

Que ya regrese el programa, ahorita pura basura como el bodrio de refrito que se avento el retrasado mental de arath de la torre, "dr. Candido Peréz con pendejismo" — Ruben Dario (@Ruben_Dario311) July 19, 2021

“Ahora si en @Televisa vamos a hacer nuevas cosas y de acuerdo a los nuevos tiempos”. Corte a: “hoy estrenamos el remake de Cándido Pérez” 🤣 #maschafaimposible #tvbananera — Gerardo Matienzo (@GerardoMatienzo) July 19, 2021

