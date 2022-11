México.- A lo largo de los años, Cynthia Klitbo se ha convertido en una de las villanas de telenovelas más reconocidas internacionalmente, gracias a que ha logrado mostrar su talento en diversas producciones como: ‘Mujer de nadie’, ‘El privilegio de amar’, ‘La dueña Mi destino eres tú’, entre otras.

Sin embargo, a pesar de todo esto no está escapo a que al igual que cualquier persona pase por diferentes dificultades a lo largo de su vida, y es que la famosa recientemente dio unas declaraciones que dejó impactados a todos, dando a conocer una fuerte anécdota que ocurrió cuando ella estaba más pequeña.

De esta manera, Klitbo reveló que una vez que su padre falleció, ella quedó a cargo de su madre, quien tomó la decisión de mudarse junto a su familia en Brasil, en donde al parecer la famosa fue víctima de humillaciones y abusos por parte de primos y tíos.

“Era la güerita y los tíos ni me querían, y me decían ‘habla en portugués’, de un día para otro tenía parientes que nunca había visto y me era un mundo demasiado hostil”, comentó Klitbo en el programa ‘Secreto de Villanas’.

Sin embargo, eso no era lo peor de la historia, pues luego la actriz confesó que su madre había gastado el dinero que su papá les dejó y que adicional la nueva pareja de su progenitora no quería cuidar de ellos, razón por la cual Cynthia la pasó muy mal, pero poco después se puso peor la situación cuando se enteró que su propia madre la habría vendido a un desconocido con el supuesto objetivo de ayudarle a grabar su primer disco.

“Cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada que ver con un disco y gracias a que no era una mala persona, me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”, aseguró.

Esta experiencia hizo que fuera difícil perdonar a su mamá, pero con el paso del tiempo logró sanar la herida y hacer las paces con ella.

Con información de Pulimetro