México.-Cynthia Klitbo se ha caracterizado por ser una persona directa y no guardarse lo que piensa, y como prueba de ello ha sido su más reciente declaración en donde asegura que varios famosos se han querido colgar de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, algo que notablemente le molesta.

ADVERTISEMENT

Fue durante su visita al programa La Mesa Caliente en donde la actriz habló sobre el terrible momento por el que se encuentra enfrentando Maribel Guardia y cómo es que la prensa intentó obtener declaraciones de la artista a como diera lugar, pero Cynthia se molestó al ver que algunos famosos se quisieron colgar del momento, pues aseguró que de un inicio Maribel había pedido privacidad y no fue respetada.

“Conozco a Maribel desde hace 30 años. No somos íntimas amigas, pero hemos sido compañeras muchos años. Es una persona que no se mete con nadie. A mí me pareció prudente no llamarle por teléfono en estos momentos porque todo mundo quiere estar en el funeral”, dijo.

“Si bien ella es una imagen pública, es una familia de famosos, un duelo es un duelo. A mí me duele mucho que a veces los mismos compañeros por salir, porque eso es lo que parece, empiezan a sacar en sus redes la única foto que tuvieron o algo así y me parece una falta de respeto (…) Perdón, pero yo me mantengo hasta el día que me encuentre a Maribel y sea presente el momento”.

Finalmente, en cuanto a los reporteros de distintos medios de comunicación que estuvieron afuera de la casa de Maribel para lograr obtener alguna declaración, la actriz arremetió en su contra al asegurar que “no por ser chismoso se es periodista, es una carrera”.

ADVERTISEMENT

“Una cosa es la ética profesional, ver un reportero y decir: ‘Nos agredió’, cuando yo veo que los reporteros la estaban agrediendo, si no quiere dar la nota no la pueden obligar”, finalizó.

Con Información de Comunicado