El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle y su familia habían pasado 10 días de vacaciones en Miami y estaban a punto de regresar a México cuando un percance vial en el trayecto al aeropuerto cambió su vida para siempre.

Según las declaraciones de las personas involucradas, Lucas Delfino, cuñado del actor, era la persona que conducía el vehículo cuando tomó una salida de manera apresurada en la autopista Dolphin Expressway, cerrándole el paso al auto conducido por Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años de origen cubano.

El señor Hernández siguió el vehículo de Delfino hasta que éste tuvo que detenerse en la intersección de la Avenida 27 y la Calle 14. El adulto mayor aprovechó el alto que le marcó el semáforo para descender de su vehículo e increpar a Delfino, presuntamente con golpes en la ventana e insultos.

Delfino se bajó del coche para enfrentar a Hernández, pero el cuñado de Lyle había olvidado poner el freno de mano y regresó de inmediato al vehículo para evitar que se estampara con otro coche en la intersección. A este punto, Hernández ya estaba caminando de vuelta a su vehículo cuando Lyle, quien se encontraba en el asiento del copiloto, se bajó del coche de Delfino y corrió para atacar a Hernández.

El adulto mayor apenas tuvo tiempo para alzar los puños cuando Lyle le soltó dos puñetazos que noquearon a Hernández contra el asfalto. Según las declaraciones de una persona que atestiguó el altercado, la víctima alzó los puños para protegerse mientras le gritaba a Lyle: “No, no, por favor no me pegues”.

Lyle regresó al coche y su cuñado emprendió la marcha a la vez que Hernández permaneció inmóvil sobre la avenida. Lyle fue detenido ese mismo día por la policía de Miami, pero luego de pagar una fianza de 5 mil dólares, pudo recuperar su libertad y regresó a México con su familia. Mientras tanto, Hernández fue ingresado al Hospital Jackson Memorial donde perdió la vida cuatro días después a causa de un trauma craneoencefálico.

El juicio de Pablo Lyle

El 5 de abril, pocos días después del incidente, fue divulgado un video captado por la cámara de vigilancia de una gasolinera que exhibía a Lyle como presunto responsable de la muerte del señor Hernández. Tres días después, Lyle regresó a Miami para comparecer en una corte, donde se le fijó una nueva fianza de 1 millón de dólares. El actor se declaró no culpable de homicidio involuntario, alegando que actuó en defensa propia.

Lyle fue puesto bajo arresto domiciliario y por varios meses la corte rechazó las solicitudes de la defensa de otorgarle un permiso para que el actor detenido pueda viajar a México. Encima de esto, el juicio del actor fue postergado en varias ocasiones a causa de la pandemia de COVID-19 y no fue sino hasta el 20 de septiembre de 2022, más de tres años después de la muerte de Hernández, que dio inicio el juicio de Lyle.

El 4 de octubre, luego de una reunión de 4 horas y 20 minutos entre los miembros del jurado, se llegó al veredicto de culpable por homicidio involuntario. Familiares tanto de la víctima como del detenido estuvieron presentes para escuchar lo acontecido.

Queda pendiente para el 28 de noviembre la sentencia condenatoria que determinará el tiempo que Pablo Lyle permanecerá en prisión.

