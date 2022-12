México.- Santa Fe Klan continúa envuelto en polémica por su repentina separación de Maya Nazor después de aproximadamente seis meses del nacimiento de su primogénito Luka. La influencer reapareció en sus redes sociales entre rumores sobre una supuesta infidelidad para contar su versión de los hechos y de una vez por todas terminar con los señalamientos que la posicionan como una persona “aprovechada”.

En el marco de las fiestas decembrinas realizó un live donde aseguró que su romance con el rapero terminó por mutuo acuerdo y, sin revelar cuáles fueron los motivos que los llevaron a tomar esa decisión, comentó que existe un profundo cariño entre ambos por el tiempo que estuvieron juntos y el bienestar de su bebé.

Bajo este contexto la influencer de 23 años dejó entrever que todavía no tienen claro cuánto dinero destinará el cantante para pensión de Luka y reiteró que no es una mujer “interesada”, contrario a lo que muchos consideran, por haber terminado su noviazgo con Santa Fe Klan después de haber tenido un hijo juntos.

Yo no quiero que me de nada a mí, nada más que se que se haga responsable de su hijo, si quiere esta bien y ya. Yo no necesito nada de él y tenemos, repito, respeto y cariño. Yo jamás le voy a pedir nada para mí, yo no quiero que a mí me mantenga nadie porque yo sé trabajar, yo puedo hacer mis cosas y de verdad no necesito el dinero de nadie, así que no va por ahí.

Maya Nazor se atrevió a hablar sobre la pensión alimenticia porque sus seguidores la cuestionaron al respecto y de cierta manera sirvió para enfrentar los señalamientos en su contra, pues “No me gusta que se expresen de mí de una forma que no es, no está bien y menos en estas épocas que uno tiene que desear lo más bonito… yo nada más quiero respeto”.

Cuándo podría recibir Luka de pensión alimenticia

En México la pensión alimenticia corresponde a un pago obligatorio que un padre o tutor debe otorgar a otro para contribuir en la manutención básica su hijo en común. De acuerdo con los artículos 301 al 323 del Código Cilvil Federal, los padres de un menor de edad deben proporcionarle por ley los medios necesarios para subsistir, entre los que destacan alimentación, vestimenta, educación, casa y asistencia médica en caso de ser necesario.

En este caso, Maya Nazor debe llegar a un acuerdo monetario con Santa Fe Klan para determinar cuánto dinero destinará en la crianza del pequeño Luka; la cantidad no debe ser menor al 15% -por hijo- de las percepciones del rapero. Es decir, la pensión alimenticia que recibirá la influencer dependerá directamente del dinero que gane el artista mexicano.

Si los padres primerizos no se ponen de acuerdo tendrán que solicitar el apoyo de un juez para que, con base en las requerimientos, ganancias y situación, estipule el dinero necesario que deberá recibir el bebé. Cabe mencionar que el monto puede alcanzar el 30% de los ingresos de Santa Fe Klan.

En determinado caso de que Ángel Quezada no pueda ejercer su obligación puede garantizarla mediante una hipoteca, prenda, fianza o un depósito con la cantidad suficiente para cubrir los alimentos.

Se desconoce con precisión cuánto dinero gana Santa Fe Klan al año, pero se rumorea que recibe aproximadamente 2 millones 100 mil pesos mexicanos por una presentación de alrededor una hora y media.

Con información de Infobae