México.-El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, rompió el silencio y habló acerca del abucheo que él y sus compañeros recibieron anoche en el show musical que ofrecieron en el medio tiempo del partido de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona, dejando entrever que no le importan los malos comentarios y que además él y sus compañeros están preparados para participar en otro evento de esta magnitud.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante subió fotografías y videos del espectáculo que ofrecieron desde el Coloso de Santa Úrsula, y además de su reflexión, aprovechó para felicitar al equipo de la bahía por el triunfo conseguido por marcador de 38-10.

“Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro (…) Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio”, aseguró Caz.

El artista de 28 años reconoció lo complicado que es realizar ciertas actividades laborales como la de anoche, pues desde antes se presentía que la afición mexicana a la NFL iba a expresarse en contra de la participación de Grupo Firme en este evento deportivo.

“Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil”, escribió.