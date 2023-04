México.-Shanik Berman envió un mensaje de apoyo a Maribel Guardia, quien perdió a su hijo Julián Figueroa luego de que el joven presentara complicaciones cardiacas. Sin embargo, la periodista Berman fue severamente señalada en redes por lo que contó.

ADVERTISEMENT

En el programa Hoy, Shanik comentó que Maribel se había comunicado con ella para confesarle detalles íntimos sobre cómo se sentía e incluso le pidió consejos para sobrellevar el dolor de la pérdida, a lo que Shanik le contestó en vivo.

Shanik recordó que también perdió un hijo

Shanik Berman recordó que también perdió a un hijo y destacó que Maribel fue la única que estuvo con ella en todo momento apoyándola en dicha tragedia, por lo que le respondió en vivo la pregunta que Guardia le hizo.

«Cuando falleció mi hijo fue la primera persona que llegó a darme el pésame y se quedó conmigo llorando todo ese día y me habló, me escribió, me dijo que cómo se hace para salir de tanto dolor y de tener el alma rota y yo te quiero decir mi Maribel que nosotras las que somos abuelitas somos dos veces la mamá de nuestros nietos… Eres dos veces la mamá de tu nieto».

Los demás conductores de Hoy le dijeron a Berman que se trataba de un mensaje realmente conmovedor porque ambas compartían una tragedia y ella mejor que nadie sabía lo que era pasar por un amargo momento con ese.

Redes revientan contra Shanik

La periodista fue duramente criticada por los internautas luego de que emitiera una serie de consejos a su amiga que se encuentra en un momento sombrío ante la pérdida de su hijo. Esto fue lo que dijeron en redes:

«Shanik, eso es privado».

«También ese bebé tiene mamá. Todos hablan de Maribel, pero también Julián tenía esposa y hará su vida para sacar adelante a su hijito».

«Se equivocó de amiga, eso no se cuenta. Son cosas privadas que ella confió en ti».

ADVERTISEMENT

«El niño tiene a su mamá. y no necesita otra. Maribel es su abuela y ese es su papel».

Con Información de Comunicado