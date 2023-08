Redes.-Gerard Piqué está envuelto en una nueva polémica, aunque en esta ocasión no se debe a su ex pareja Shakira, sino por aconsejar a los jóvenes a tener sexo sin desenfreno.

Tras las románticas vacaciones que tuvo con su novia Clara Chía en Abu Dhabi, el ex seleccionado español regresó a Barcelona y realizó un en vivo con todos los presidentes de los diferentes clubes de la exitosa competencia Kings League.

Durante la conversación su amigo y popular streamer Ibai Llano le pidió a Pique que les diera un consejo a todos los jóvenes que estaban viendo la transmisión.

El ex de Shakira no dudó en decir ‘que vivan la vida’, pero lo que llamó la atención fue la siguiente frase: ‘Y que follen mucho’.

Tras su comentario, algunos internautas se molestaron por el comentario de Gerard, tomando en cuenta que tras su ruptura con Shakira se reveló que le habría sido infiel a la colombina con múltiples mujeres.

‘Si lo dice Piqué, por algo será’ / ‘Él lo sabe mejor que nadie’ / ‘Piqué aplicándola varias veces’ / ‘Solo que no sean infieles’.

Sin embargo, algunos fans aplaudieron el conejo y señalaron que le tratarán de hacer caso.

‘Piqué, eres mi ídolo’ / ‘Grande’ / ‘El mejor consejo’ / ‘Como usted diga’ / ‘Ni mi abuelo me da esos consejos’ / Consejo motivante’, escribieron.