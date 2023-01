México.-Niurka es una de las famosas más reconocidas del mundo del espectáculo gracias a sus polémicas y a que no teme decir lo que piensa, motivo por el que ha recibido muchas críticas de parte del público y sus compañeros.

Aunque parece importarle poco, pues la famosa continúa teniendo actitudes y declaraciones que dan de qué hablar, como la que ha hecho recientemente en la cena de navidad de su familia.

ADVERTISEMENT

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente arremetió contra Sandra Montoya, otra de las ex parejas de Juan Osorio, al decir que era el amor de la vida del productor de telenovelas.

Sin embargo, ahora se encuentra en el ojo del huracán debido a la controversial declaración que hizo de su hijo Emilio que dejó a todos ruborizados.

Fue en una de sus historias de Instagram donde la vedette cubana se ve junto. sus seres queridos en celebrando la Navidad, por lo que aprovechó para tener a toda la familia reunida para bromear un poco

Es por eso que comenzó a hacerlo con su hijo Emilio a quien exhibió revelando que se bañaba junto con ella hasta que tuvo 9 años de edad, y acto seguido hizo un comentario que ruborizó al hijo de Juan Osorio.

“Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo, hasta los nueve años te bañaste conmigo, ¿qué pasó después que ya no quisiste? He querido que se bañe conmigo desde entonces para ver cuánto le ha crecido el pi%& pero no quiere”

Dijo la famosa, mientras su hijo solo se llevó las manos al rostro, para evidenciar la incomodidad del comentario.

Tras este comentario, Emilio pidió a su madre que se detuviera y trató de desviar la atención deseándole a sus seguidores felices fiestas, pero esto solo hizo que todos los presentes echaran a reír.

“¡Mamá, por favor! Es Navidad, Feliz Año muchachos, bendiciones”

Niurka balconea Emilio Osorio en Instagram: “He querido que se bañe conmigo desde entonces” pic.twitter.com/ncmbppigxX — Lo + viral (@VideosVirales69) December 28, 2022

Con Información de Comunicado